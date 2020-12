Coronavirus: nel giorno del vaccino altri 305 morti (Totale 71.925) e solo 8.913 contagi (Di domenica 27 dicembre 2020) Oggi molti ospedali e la protezione civile erano impegnati nell distribuzione del vaccino, e questa circostanza ha avuto probabilmente influenza sui dati relativamente positivi pubblicati oggi Leggi su firenzepost (Di domenica 27 dicembre 2020) Oggi molti ospedali e la protezione civile erano impegnati nell distribuzione del, e questa circostanza ha avuto probabilmente influenza sui dati relativamente positivi pubblicati oggi

repubblica : Coronavirus, al via nel Regno Unito test farmaco per prevenire l'infezione: immunità 6-12 mesi [aggiornamento delle… - fattoquotidiano : #VACCINEDAY Alle 7.20 della mattina del 27 dicembre le prime tre persone in Italia sono state vaccinate contro il… - repubblica : Coronavirus nel mondo, superati gli 80 milioni di contagi. Il Giappone ferma gli ingressi a tutti gli stranieri non… - AMC11076378 : RT @scuolanormale: Proprio oggi cominciano nell'Unione Europea le vaccinazioni contro il SARS-CoV-2. Ecco il parere di Antonino Cattaneo (S… - TgrRaiTrentino : Nel giorno delle prime vaccinazioni anti-Covid somministrate anche in Trentino, il #coronavirus continua a mostrars… -