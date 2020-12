Coronavirus: nel Bresciano 111 nuovi positivi, 44 a Milano città (Di domenica 27 dicembre 2020) Milano, 27 dic. (Adnkronos) - I nuovi casi positivi al Covid 19 sono 466 in Lombardia (di cui 22 'debolmente positivi') e sono presenti in tutte le province della regione. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano sull'emergenza sanitario diffuso da Regione Lombardia. Nel dettaglio i nuovi casi per provincia: Milano 124 di cui 44 a Milano città, Bergamo 17, Brescia 111, Como 55, Cremona 4, Lecco 6, Lodi 16, Mantova 56, Monza e Brianza 13, Pavia 10, Sondrio 45 e Varese 7. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020), 27 dic. (Adnkronos) - Icasial Covid 19 sono 466 in Lombardia (di cui 22 'debolmente') e sono presenti in tutte le province della regione. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano sull'emergenza sanitario diffuso da Regione Lombardia. Nel dettaglio icasi per provincia:124 di cui 44 a, Bergamo 17, Brescia 111, Como 55, Cremona 4, Lecco 6, Lodi 16, Mantova 56, Monza e Brianza 13, Pavia 10, Sondrio 45 e Varese 7.

