Coronavirus: Musumeci visita drive-in Fiera Palermo ‘screening sempre più veloci’ (Di domenica 27 dicembre 2020) Palermo, 27 dic. (Adnkronos) – Sopralluogo del presidente della Regione Nello Musumeci al drive-in della Fiera del Mediterraneo di Palermo, dove prosegue lo screening della popolazione con tamponi rapidi e molecolari. Il governatore, accompagnato dall’assessore per la Salute Ruggero Razza, ha incontrato e ringraziato gli operatori che lavorano all’interno del padiglione, e sotto ai gazebo dove vengono effettuati i test agli automobilisti. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 27 dicembre 2020), 27 dic. (Adnkronos) – Sopralluogo del presidente della Regione Nelloal-in delladel Mediterraneo di, dove prosegue lo screening della popolazione con tamponi rapidi e molecolari. Il governatore, accompagnato dall’assessore per la Salute Ruggero Razza, ha incontrato e ringraziato gli operatori che lavorano all’interno del padiglione, e sotto ai gazebo dove vengono effettuati i test agli automobilisti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Regione_Sicilia : In diretta dall'ospedale Civico di #Palermo la prima somministrazione del vaccino anti #Covid19 -… - infoitinterno : Coronavirus, Musumeci visita il drive-in della Fiera a Palermo - infoitinterno : Coronavirus, inizia la vaccinazione in Sicilia, Musumeci: 'Strumento per tornare a vivere' - ilSicilia : #CoronavirusSicilia #coronavirus Covid, sopralluogo a sorpresa di Musumeci e Razza al “Drive in” della Fiera di Pal… - TV7Benevento : Coronavirus: Musumeci visita drive-in Fiera Palermo 'screening sempre più veloci'... -