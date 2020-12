Coronavirus | Musumeci | “Entro settembre tutti i siciliani vaccinati Previste due fasi | vi spiego”

(Di domenica 27 dicembre 2020) Il primario del pronto soccorso dell'ospedale Civico di Palermo Massimo Geraci, 52 anni, è stato il primo medico vaccinato in Sicilia in occasione del Vax Day.La somministrazione del vaccino Biontech Pfizer è avvenuta nel padiglione 24 dello stesso ospedale, dopo la firma del consenso informato da parte del medico. Subito dopo il dottore Geraci saranno sottoposti al vaccino altri 55 sanitari e 30 anziani delle Rsa, così come prevede il piano nazionale messo a punto con la Regione. Alle operazioni hanno assistito anche il presidente della Regione Siciliana Nelloe l'assessore alla Salute Ruggero Razza."Questo è un momento storico - ha dichiarato, intervenuto ai microfoni della stampa nel corso delle operazioni all'Ospedale Civico di Palermo -.la metà di2021 saremo in grado di ...

In Germania la prima donna ad essere vaccinata contro il Covid-19 ha 101 anni e vive in una casa di cura in ... 12:11Il primo vaccino anti-Covid in Sicilia: video da Palermo. Musumeci: "Questo è un ...“Entro la meta’ di settembre 2021 saremo in grado di vaccinare tutti i siciliani di eta’ superiore ai 16 anni”. Lo ha detto il presidente della Regione Nello Musumeci, nel corso delle operazioni all’O ...