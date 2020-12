Coronavirus: Lombardia, in terapia intensiva 508 pazienti (Di domenica 27 dicembre 2020) Milano, 27 dic. (Adnkronos) - Diminuiscono in Lombardia i ricoverati in terapia intensiva per Covid 19 e nei reparti. In particolare, in terapia intensiva restano 508 pazienti (-5 rispetto a ieri), mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 3.801 (-38 nelle ultime 24 ore). Lo rende noto la Regione Lombardia fornendo i dati sull'emergenza sanitaria. I guariti/dimessi risultano complessivamente 387.761 (+712), di cui 383.849 dimessi e 3.912 guariti. I tamponi effettuati sono 4.901, il totale complessivo sale a 4.785.738. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020) Milano, 27 dic. (Adnkronos) - Diminuiscono ini ricoverati inper Covid 19 e nei reparti. In particolare, inrestano 508(-5 rispetto a ieri), mentre i ricoverati non insono 3.801 (-38 nelle ultime 24 ore). Lo rende noto la Regionefornendo i dati sull'emergenza sanitaria. I guariti/dimessi risultano complessivamente 387.761 (+712), di cui 383.849 dimessi e 3.912 guariti. I tamponi effettuati sono 4.901, il totale complessivo sale a 4.785.738.

