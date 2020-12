CORONAVIRUS LOMBARDIA, BOLLETTINO 27 DICEMBRE/ 49 morti, 466 casi, -38 ricoverati (Di domenica 27 dicembre 2020) Il nuovo BOLLETTINO CORONAVIRUS della LOMBARDIA oggi, domenica 27 DICEMBRE: 466 nuovi casi in 24 ore, 49 morti e tasso di positività che sale al 9,5% Leggi su ilsussidiario (Di domenica 27 dicembre 2020) Il nuovodellaoggi, domenica 27: 466 nuoviin 24 ore, 49e tasso di positività che sale al 9,5%

RegLombardia : #LNews #vaccinationday sono arrivate a @ospniguarda #Milano le prime 324 fiale destinate alla #Lombardia. Se ne ric… - RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-5) e nei reparti (-38). A fronte di 4.901 tampo… - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-15). Eseguiti 32.294 tamponi, 2.656 i nuovi positivi (8,… - Notiziedi_it : Coronavirus, in Lombardia 466 nuovi contagi con 4.901 tamponi. Sono 49 i decessi. A Milano città 44 positivi in 24 … - verbanonews : New post: Coronavirus: 7 nuovi positivi nel Varesotto, 466 in Lombardia -