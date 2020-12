Coronavirus: “L’obiettivo della campagna vaccinale è quello di terminare entro settembre” (Di domenica 27 dicembre 2020) Con l’arrivo del Vax Day è stato stipulato un calendario di somministrazione del vaccino anti Covid 19. D’altra parte, il rischio della mancata adesione alla campagna fa preoccupare gli esperti, sgretolando il piano sanitario. Rimane salda l’idea della patente d’immunità per chi si è sottoposto al vaccino. Il Vax Day è arrivato Oggi, 27 dicembre 2020, l’Italia ricorderà l’inizio della campagna vaccinale più grande della storia. Mentre il Vax Day – la distribuzione simbolica dei vaccini contro il Covid 19 – ha dato inizio alla somministrazione delle prime dosi allo Spallanzani, l’Italia si prepara ad un piano molto ambizioso: terminare la campagna vaccinale entro settembre 2021. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 27 dicembre 2020) Con l’arrivo del Vax Day è stato stipulato un calendario di somministrazione del vaccino anti Covid 19. D’altra parte, il rischiomancata adesione allafa preoccupare gli esperti, sgretolando il piano sanitario. Rimane salda l’ideapatente d’immunità per chi si è sottoposto al vaccino. Il Vax Day è arrivato Oggi, 27 dicembre 2020, l’Italia ricorderà l’iniziopiù grandestoria. Mentre il Vax Day – la distribuzione simbolica dei vaccini contro il Covid 19 – ha dato inizio alla somministrazione delle prime dosi allo Spallanzani, l’Italia si prepara ad un piano molto ambizioso:la2021. ...

AssoCare : Coronavirus: gli esperti sono sicuri che il percorso che inizia oggi porterà il virus ad essere debellato. Partono… - Becmade : RT @squopellediluna: Un farmaco per evitare che un soggetto sia contagiato dal coronavirus e sviluppi la malattia. Questo l’obiettivo di un… - AngeloTani : Ditelo subito ad #HeatherParisi: è importante! “un farmaco per evitare che un soggetto sia contagiato dal… - squopellediluna : Un farmaco per evitare che un soggetto sia contagiato dal coronavirus e sviluppi la malattia. Questo l’obiettivo di… - sam_samu24 : RT @sole24ore: Coronavirus, ecco un'immagine tratta dalla nostra mappa interattiva sul rapporto positivi/tamponi: 15.104 su 137.420 test, p… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus L’obiettivo Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid di oggi 24 dicembre Corriere della Sera