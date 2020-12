Coronavirus, l'Italia da oggi torna arancione: ecco cosa si può fare e cosa è vietato (Di lunedì 28 dicembre 2020) oggi, domani, mercoledì e lunedì 4 gennaio il Paese cambia colore e regole. Poi sarà di nuovo zona rossa nei giorni di giovedì 31 dicembre, venerdì 1°, sabato 2, domenica 3, martedì 5 e mercoledì 6 gennaio Leggi su repubblica (Di lunedì 28 dicembre 2020), domani, mercoledì e lunedì 4 gennaio il Paese cambia colore e regole. Poi sarà di nuovo zona rossa nei giorni di giovedì 31 dicembre, venerdì 1°, sabato 2, domenica 3, martedì 5 e mercoledì 6 gennaio

Open_gol : ??Alle 7.20, allo Spallanzani, la professoressa Maria Rosaria Capobianchi, l'infermiera Claudia Alivernini e l'opera… - sole24ore : Coronavirus: oltre 4 ore di lavoro senza sosta per “porzionare” i vaccini da spedire in tutta Italia… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, da oggi Italia in zona arancione fino al 31 dicembre #covid - sergiopassariel : Competitività delle #imprese, integrazione delle #comunità e della governance transfrontaliera per rispondere all'e… - ImpresedelSud : Competitività delle #imprese, integrazione delle #comunità e della governance transfrontaliera per rispondere all'e… -