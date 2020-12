fanpage : Il Ministro Speranza sul #VaccineDay: 'Solo in primavera ne saremo fuori' - Agenzia_Ansa : #Oms: 'La nuova variante di #Covid, scoperta in Gran Bretagna, è stata individuata anche in Danimarca e Australia… - MediasetTgcom24 : Covid, ministro britannico: 'La nuova variante del virus è fuori controllo' #Coronavirus - TV7Benevento : **Coronavirus: l'ex ministro Mannino, 'mi vaccinerò anche io quando sarà il mio turno'**... - Fratzen13 : RT @claudio_2022: VIDEO | Covid-19, i primi cinque vaccini allo Spallanzani. Il Ministro Speranza: 'Qui dove tutto ha avuto inizio' Ma co… -

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus ministro

Fortune Italia

ROMA, 27 DIC - epa08906355 Greece's Prime Minister Kyriakos Mitsotakis (R) receives a shot of the first dose of the Pfizer-BioNTech vaccine against the COVID-19 virus, at the Attikon University Hospit ...l’infermiera Claudia Alivernini e l’operatore sociosanitario Omar Altobelli sono state le prime tre persone in Italia a ricevere il vaccino anti Covid-19. “Una data che rimarrà per sempre impressa” ...