Coronavirus, le prossime tappe della vaccinazione: obiettivo copertura all'80% della popolazione (Di domenica 27 dicembre 2020) Il giorno tanto atteso, il Vax-Day, è arrivato: per l'Italia e per l'Europa. Le prime dosi di vaccino contro il Coronavirus sono state inoculate, la campagna è ufficialmente iniziata. «L'Italia si risveglia», dice il premier Giuseppe Conte. «Questa è la strada per superare una fase difficile», aggiunge il ministro della Salute Roberto Speranza. Ma ora, cosa succede? L'obiettivo è quello di raggiungere una copertura dei vaccini che arrivi all'80% della popolazione (con più del 70%, spiegano gli esperti, si raggiunge l'immunità di gregge). Il vaccino, ricorda Domenico Arcuri, commissario straordinario all'emergenza Coronavirus, «è gratuito in Italia e non è obbligatorio». Verrà somministrato in strutture pubbliche e in ...

