Coronavirus | la prima infermiera vaccinata allo Spallanzani vaccina una collega

Claudia Alivernini, la prima vaccinata in Italia e simbolo dell`avvio della campagna di vaccinazioni all`Istituto Spallanzani, a sua volta ha eseguito la vaccinazione alla dirigente delle professioni infermieristiche, Alessia De Angelis. "Un gesto altamente simbolico e un grande spirito di abnegazione per il proprio lavoro", ha sottolineato l`assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D`Amato, aggiungendo: "Claudia non ha avuto alcuna reazione avversa e ha subito voluto riprendere l`attività. Gli operatori sanitari che si vaccineranno nel Lazio nei prossimi tre giorni saranno a loro volta vaccinatori per i loro colleghi e Claudia è il simbolo di questa campagna che sta riscuotendo una grande adesione tra tutto il personale sanitario di Roma e della nostra regione."

“Penso alle famiglie che hanno perso un caro per il Coronavirus”. Città del Vaticano - Papa Francesco: “Il mio pensiero va anche ai medici, agli infermieri e a tutto il personale sanitario” ...

