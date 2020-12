Coronavirus Italia, il bollettino del 27 dicembre: 8.913 nuovi casi, 305 decessi (Di domenica 27 dicembre 2020) Sono 8.913 i nuovi casi di Coronavirus, e 305 i morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati sui casi registrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva. Attualmente positivi: 581.760 Deceduti: 71.925 (+298) Dimessi/Guariti: 1.394.011 (+7.798) Ricoverati: 26.151 (+259) Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.580 (0) Tamponi: 26.046.137 (+59.879) Totale casi: 2.047.696 (+8.913, +0,44%) Leggi su mediagol (Di domenica 27 dicembre 2020) Sono 8.913 idi, e 305 i morti registrati innelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati suiregistrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi,e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva. Attualmente positivi: 581.760 Deceduti: 71.925 (+298) Dimessi/Guariti: 1.394.011 (+7.798) Ricoverati: 26.151 (+259) Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.580 (0) Tamponi: 26.046.137 (+59.879) Totale: 2.047.696 (+8.913, +0,44%)

