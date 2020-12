Coronavirus Italia, il bollettino Covid di oggi. Dati regione per regione (Di domenica 27 dicembre 2020) Nuovo bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia . Gli aggiornamenti del ministero della Salute e Regioni su contagi Covid , attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive, in ... Leggi su quotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020) Nuovosull'epidemia dain. Gli aggiornamenti del ministero della Salute e Regioni su contagi, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive, in ...

Open_gol : ??Alle 7.20, allo Spallanzani, la professoressa Maria Rosaria Capobianchi, l'infermiera Claudia Alivernini e l'opera… - RaiNews : È arrivato a #Roma il furgone con le prime dosi di #vaccino contro il #coronavirus. Sono quasi 10mila. Il convoglio… - repubblica : Coronavirus, il vaccino atterra in Sardegna, Sicilia e Puglia: il piano parte in tutta Italia contemporaneamente - roby_ventu : RT @sole24ore: Coronavirus: oltre 4 ore di lavoro senza sosta per “porzionare” i vaccini da spedire in tutta Italia - fmonaldi65 : RT @Lanf040264: Il primo uomo vaccinato in #Italia risponde all'ignoranza dei #NoVax: 'Contento di essere una 'cavia'. Saremmo contenti an… -