Coronavirus | infettivologa Spallanzani vaccinata | ‘sarò ‘scudata’ entro un mese’**

(Di domenica 27 dicembre 2020) Roma, 27 dic. (Adnkronos) – Quanto ci vorrà prima che il vaccino sia efficace e funga da scudo? “L’efficacia verrà dimostrata almeno una settimana dopo la somministrazione della seconda dose, che il protocollo prevede a 21 giorni di distanza dalla prima. Possiamo dire, quindi, che l’effetto-scudo potrà sarà raggiuntoun mese dalla prima dose”. A spiegarlo all’Adnkronos è Alessandra Vergori, l’dell’ospedaletra i primi medici in Italia a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti-Covid in quello che passerà alla storia come Vax-Day Europeo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.