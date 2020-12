Coronavirus in Umbria, il bollettino del 27 dicembre: tre morti, 36 positivi su 885 tamponi (Di domenica 27 dicembre 2020) VIDEO Coronavirus, primi vaccinati in Umbria: 'Lo faccio con serenità' 27 dicembre 2020 Coronavirus, è il giorno del vaccino per i primi 85 umbri: il programma 27 dicembre 2020 Tre decessi, 36 ... Leggi su perugiatoday (Di domenica 27 dicembre 2020) VIDEO, primi vaccinati in: 'Lo faccio con serenità' 272020, è il giorno del vaccino per i primi 85 umbri: il programma 272020 Tre decessi, 36 ...

CorriereUmbria : In Umbria raffica di controlli nei giorni di Natale #umbria #coronavirus #perugia #terni - PostUmbria : Coronavirus, il monitoraggio del Ministero della Salute: Umbria 'a rischio alto''Si conferma, nella settimana dal 1… - LegacoopUmbria : Le prime dosi di vaccino sono arrivate al magazzino farmaceutico dell' #AziendaOspedalieraPerugia gestito dalla nos… - PerugiaToday : Perugia, ospiti e operatori della residenza protetta Santa Margherita vaccinati contro il coronavirus - PerugiaToday : Coronavirus in Umbria, la mappa al 27 dicembre: tutti i dati comune per comune -