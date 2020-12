Coronavirus in Toscana: 22 morti nel giorno del vaccino day, 27 dicembre. E 227 positivi (Di domenica 27 dicembre 2020) Sono 22 i morti per Coronavirus, in Toscana, oggi 27 dicembre. Si tratta di 5 donne e 3 uomini con età media di 80 anni. La speranza è che siano davvero fra gli ultimi e che le vaccinazioni, soprattutto nelle Rsa, possano realmente sconfiggere il virus. Intanto sono 227 i nuovi contagi Leggi su firenzepost (Di domenica 27 dicembre 2020) Sono 22 iper, in, oggi 27. Si tratta di 5 donne e 3 uomini con età media di 80 anni. La speranza è che siano davvero fra gli ultimi e che le vaccinazioni, soprattutto nelle Rsa, possano realmente sconfiggere il virus. Intanto sono 227 i nuovi contagi

infoitinterno : Coronavirus Toscana, così è arrivato il vaccino, Nardella: 'Il giorno della rinascita' - ValdichianaI : Coronavirus, in Toscana 227 nuovi casi e 8 decessi - infoitinterno : Coronavirus: 227 nuovi casi in Toscana, 10.800 i positivi (-78), 165 in TI (-1), 8 deceduti - infoitinterno : Covid Toscana, bollettino coronavirus di oggi: tasso di positivi giù, crescono i ricoveri - infoitinterno : Coronavirus: in Toscana 227 nuovi casi e 8 decessi -