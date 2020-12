Coronavirus in Lombardia | il bollettino di domenica 27 dicembre 2020 | 466 nuovi positivi e 49 decessi

RegLombardia : #LNews #vaccinationday sono arrivate a @ospniguarda #Milano le prime 324 fiale destinate alla #Lombardia. Se ne ric… - RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-5) e nei reparti (-38). A fronte di 4.901 tampo… - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-15). Eseguiti 32.294 tamponi, 2.656 i nuovi positivi (8,… - 1a31551c566e43d : RT @Corriere: ?????? I dati della Lombardia - Yogaolic : #Covid Bollettino #Milano e #Lombardia 27 dicembre 2020: +466 casi e altri 49 decessi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lombardia

Nel giorno del Vax-Day, Regione Lombardia presenta il seguente bollettino. In provincia di Milano si segnalano +124 nuovi casi; a Varese + 7. Il totale dei guariti/dimessi è 387.761. Sono 466 i nuovi ...Le ultime notizie in tempo reale sul Covid oggi in Italia e nel mondo, con i dati di sabato 26 dicembre. Nel bollettino di oggi 10.407 contagi e 261 morti per Covid. In Veneto il più alto numero di co ...