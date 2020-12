Coronavirus in Italia, ultime notizie. Oggi è il V-day, scatta il piano vaccini in Italia (Di domenica 27 dicembre 2020) Coronavirus Italia, ultime notizie – L’Europa avvia le vaccinazioni. Oggi è il V-Day. Qui tutte le notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime news sul Coronavirus in Italia di Oggi, domenica 27 dicembre 2020, aggiornate in tempo reale. Coronavirus IN Italia: LA DIRETTA Ore 7,00 – Oggi è il V-day: le prime dosi di vaccino in Italia – Ieri le prime 9.750 dosi destinate al Paese sono arrivate a Roma e domani il farmaco prodotto dalla Pfizer-Biontech sarà somministrato a un’infermiera, a un operatore socio sanitario, a una ricercatrice e a due medici dell’ospedale ... Leggi su tpi (Di domenica 27 dicembre 2020)– L’Europa avvia le vaccinazioni.è il V-Day. Qui tutte lesul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte lenews sulindi, domenica 27 dicembre 2020, aggiornate in tempo reale.IN: LA DIRETTA Ore 7,00 –è il V-day: le prime dosi di vaccino in– Ieri le prime 9.750 dosi destinate al Paese sono arrivate a Roma e domani il farmaco prodotto dalla Pfizer-Biontech sarà somministrato a un’infermiera, a un operatore socio sanitario, a una ricercatrice e a due medici dell’ospedale ...

RaiNews : È arrivato a #Roma il furgone con le prime dosi di #vaccino contro il #coronavirus. Sono quasi 10mila. Il convoglio… - SkyTG24 : Il #vaccino contro il #coronavirus è arrivato in Italia: le prime dosi hanno attraversato la frontiera del Brennero… - RaiNews : Sono arrivate pochi minuti fa al passo del Brennero le prime dosi di vaccino destinate all'Italia. A bordo del furg… - AGalli99 : RT @stemolinaradio: Un mare di retorica per l'arrivo in Italia delle prime 9.750 dosi di vaccino ma Reuters rivela questi quantitativi INIZ… - SiciliaReporter : Coronavirus, in Italia il Covid ha ucciso 190 pazienti con meno di 40 anni -