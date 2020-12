Coronavirus in Italia, bollettino 27 dicembre: 8.913 casi su 59.879 tamponi, 298 morti (Di domenica 27 dicembre 2020) Nelle ultime 24 ore sono stati 8.913 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 10.407. I tamponi effettuati sono però molti di meno: 59.879 contro gli 81.285 di ieri. Il rapporto positivi/test sale ancora al 14,8% (ieri era al 12,8%). Sono 298 i morti. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 27 dicembre (AGGIORNAMENTI - SPECIALE). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono in totale 2.580 (-2), con 148 nuovi ingressi (LA SITUAZIONE IN Italia CON MAPPE E INFOGRAFICHE). Leggi su tg24.sky (Di domenica 27 dicembre 2020) Nelle ultime 24 ore sono stati 8.913 i nuovidiregistrati in, mentre ieri erano stati 10.407. Ieffettuati sono però molti di meno: 59.879 contro gli 81.285 di ieri. Il rapporto positivi/test sale ancora al 14,8% (ieri era al 12,8%). Sono 298 i. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 27(AGGIORNAMENTI - SPECIALE). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono in totale 2.580 (-2), con 148 nuovi ingressi (LA SITUAZIONE INCON MAPPE E INFOGRAFICHE).

