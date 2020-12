Coronavirus, in Italia 8.913 nuovi casi e altri 305 decessi (Di domenica 27 dicembre 2020) In Italia ci sono 8.913 nuovi casi di Coronavirus a fronte di 59.879 tamponi effettuati (il giorno prima l'incremento era stato di 10.407 su 81.285 tamponi). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 27 dicembre 2020) Inci sono 8.913dia fronte di 59.879 tamponi effettuati (il giorno prima l'incremento era stato di 10.407 su 81.285 tamponi). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati ...

Open_gol : ??Alle 7.20, allo Spallanzani, la professoressa Maria Rosaria Capobianchi, l'infermiera Claudia Alivernini e l'opera… - repubblica : Coronavirus, il vaccino atterra in Sardegna, Sicilia e Puglia: il piano parte in tutta Italia contemporaneamente - RaiNews : È arrivato a #Roma il furgone con le prime dosi di #vaccino contro il #coronavirus. Sono quasi 10mila. Il convoglio… - wouterveldhoen : RT @ElskeKevie25: Coronavirus in Italia, il bollettino del 27 dicembre: 8.913 nuovi contagi e 305 morti. Il tasso di po… - Mariapi31412645 : @GiuseppeConteIT LEI PRESIDENTE SARÀ RICORDATO NELLA STORIA ,LEI CI HA SALVATO DA 2 INCUBI:1 IL CORONAVIRUS,L'ALTRO… -