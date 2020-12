Coronavirus, il vaccino atterra in Sardegna, Sicilia e Puglia: il piano parte in tutta Italia contemporaneamente (Di domenica 27 dicembre 2020) Cinque aerei militari hanno trasportato le dosi nelle regioni più lontane per permettere di far partire le vaccinazioni simultaneamente in tutta Italia. Per le altre sono stati disposti e portati a termine i trasferimenti via terra Leggi su repubblica (Di domenica 27 dicembre 2020) Cinque aerei militari hanno trasportato le dosi nelle regioni più lontane per permettere di far partire le vaccinazioni simultaneamente in. Per le altre sono stati disposti e portati a termine i trasferimenti via terra

TizianaFerrario : Sarebbe utile sapere i criteri su chi si deve vaccinare. Negli Usa una mia amica dopo il vaccino ha ricevuto un ce… - RaiNews : Sono arrivate pochi minuti fa al passo del Brennero le prime dosi di vaccino destinate all'Italia. A bordo del furg… - RaiNews : È arrivato a #Roma il furgone con le prime dosi di #vaccino contro il #coronavirus. Sono quasi 10mila. Il convoglio… - StraNotizie : Coronavirus, il vaccino atterra in Sardegna, Sicilia e Puglia: il piano parte in tutta Italia contemporaneamente… - StraNotizie : Coronavirus, il vaccino atterra in Sardegna, Sicilia e Puglia: il piano parte in tutta Italia contemporaneamente… -