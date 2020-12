Coronavirus | il toccante racconto di Cuffaro | “Covid-19? Il carcere una passeggiata al confronto Ho avuto paura di morire”

Leggi su mediagol

(Di domenica 27 dicembre 2020) Ildell'ex esponente della DC, Totò.L'ex presidente della Regione, Totò, ha raccontato la sua esperienza di pazientein un'intervista a Younipa.it, il blog dell'Università di Palermo. Ieri, lo stesso, ha annunciato sui social la guarigione dopo un ricovero in terapia intensiva durato 17 giorni.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CJRmKbLDGby/?utm source=ig web copy link", che ha scontato una condanna a sette anni per favoreggiamento mafioso, sostiene di essere reduce da una prova ancora più dura. Queste le dichiarazioni dell'ex presidente della Regione Siciliana.VIDEO, la variante inglese delè in Italia: vaccino e contagiosità, ecco cosa sappiamo"Ilin ...