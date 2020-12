Coronavirus, il bollettino di oggi 27 dicembre: la mappa dei casi Covid e i contagi regione per regione (Di domenica 27 dicembre 2020) Gli aggiornamenti sull'emergenza Coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi domenica 27 dicembre 2020. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri in terapia intensiva:... Leggi su today (Di domenica 27 dicembre 2020) Gli aggiornamenti sull'emergenzain Italia neldel ministero della Salute didomenica 272020. I nuovi, i decessi e i numeri dei ricoveri in terapia intensiva:...

SkyTG24 : Covid Sicilia, atterrato a Palermo aereo militare con 685 dosi di vaccino. DIRETTA - sportface2016 : LIVE - #Coronavirus, i dati odierni e il bollettino nella PA di #Bolzano - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - #Coronavirus, i dati odierni e il bollettino in #Toscana - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - #Coronavirus, i dati odierni e il bollettino in #Umbria - sportface2016 : LIVE - #Coronavirus, i dati odierni e il bollettino in #Basilicata -