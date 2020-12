Coronavirus | Gori | ‘festa della vita per Bergamo | vaccino ci farà ripartire’

Leggi su ildenaro

(Di domenica 27 dicembre 2020) Milano, 27 dic. (Adnkronos) – "Vivo questo 27 dicembre, primo giorno di vaccinazioni, come una festa, specialmente per, la nostra città. So che anche tra noi c'è chi affronta questo passaggio con diffidenza. Vorrei rassicurarlo, inndolo a considerare la scienza una compagna affidabile e ilcome lo strumento che ci consentirà di far ripartire l'economia e il lavoro, la chiave che ci restituirà la dimensione collettiva che il virus ci ha sottratto". Lo scrive il sindaco diGiorgiosul suo profilo Facebook.