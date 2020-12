Coronavirus, Frosinone: 14 positivi: solo 3 in panchina col Pordenone (Di domenica 27 dicembre 2020) Adesso sono 14 i contagiati nel Frosinone. Questa mattina è stato riscontrato un altro caso di positività al Coronavirus nella squadra ciociara, che è scesa in campo allo Stirpe per giocare contro il ... Leggi su gazzetta (Di domenica 27 dicembre 2020) Adesso sono 14 i contagiati nel. Questa mattina è stato riscontrato un altro caso dità alnella squadra ciociara, che è scesa in campo allo Stirpe per giocare contro il ...

Nuova positività nel Frosinone: le ultime

(ANSA) Un altro caso di positività al Covid-19 nel Frosinone che, alle 15, scenderà in campo per affrontare in casa il Pordenone in una partita della 15/a giornata del campionato di calcio di Serie B.

