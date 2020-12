**Coronavirus: Fauci, 'Trump si vaccini, il peggio deve venire'** (Di domenica 27 dicembre 2020) Washington, 27 dic. (Adnkronos) - "La decisione se vaccinarsi dipende da lui e dal medico della Casa Bianca. La mia raccomandazione - l'ho detto prima - è che si vaccini". Lo ha dichiarato in un'intervista alla 'Cnn' il virologo Anthony Fauci, riferendosi al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Fauci, che si è vaccinato lo scorso 22 dicembre e dopo due giorni ha compiuto 80 anni, ha quindi sottolineato che, a suo parere, il peggio della pandemia di coronavirus "deve ancora venire", precisando che "potremmo benissimo vedere un aumento dopo Natale, Capodanno". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020) Washington, 27 dic. (Adnkronos) - "La decisione se vaccinarsi dipende da lui e dal medico della Casa Bianca. La mia raccomandazione - l'ho detto prima - è che si". Lo ha dichiarato in un'intervista alla 'Cnn' il virologo Anthony, riferendosi al presidente degli Stati Uniti, Donald, che si è vaccinato lo scorso 22 dicembre e dopo due giorni ha compiuto 80 anni, ha quindi sottolineato che, a suo parere, ildella pandemia di coronavirus "ancora", precisando che "potremmo benissimo vedere un aumento dopo Natale, Capodanno".

