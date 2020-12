Coronavirus | economisti ottimisti sul 2021 | forte ripresa con distribuzione rapida vaccino 3

Leggi su ildenaro

(Di domenica 27 dicembre 2020) (Adnkronos) – Federal Reserve e la Bce, secondoe investitori, dovrebbero mantenere i tassi di interesse invariati. Come assicurato anche dall’ultimo meeting del Comitato monetario della Fed, che ha confermato che i tassi rimarranno fermi fino a quando non ci sarà una crescita sostenibile dell’inflazione sopra il 2%. Ma per tutto ilnon è attesa unacrescita dei prezzi. Negli Stati Uniti, secondo le previsioni di Schroders, il tasso di inflazione si attesterà all’1,6% il prossimo anno e all’1,9% nel 2022, mentre nell’Eurozona salirà allo 0,8% nele all’1,4% l’anno successivo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.