(Di domenica 27 dicembre 2020) (Adnkronos) - La vaccinazione di massa richiederà inevitabilmente del tempo e, più che un rimbalzo dell'economia a V, sarà più probabile una più lentaa U. "Ci aspettiamo che questacrescita avvenga solo nella seconda metà del. Ilavrà bisogno di tempo per essere distribuito a tutta la popolazione in modo da superare le restrizioni", continua Lauro. Laeconomica potrebbe essere facilitata proprio da unae capillare del. E, secondo glidella statunitense T. Rowe Price, un progresso non uniforme potrebbe produrre periodi di volatilità del mercato. "Il primo trimestre delpotrebbe vedere un calo dell'attività economica", avverte David Giroux, ...

TV7Benevento : Coronavirus: economisti ottimisti sul 2021, forte ripresa con distribuzione rapida vaccino (2)... - TV7Benevento : Coronavirus: economisti ottimisti sul 2021, forte ripresa con distribuzione rapida vaccino... - yanez_2006 : RT @simpaol: Vedo grandi economisti e studiosi comparare i Lockdown occidentali con il modello Svedese. Se molti di questi leggessero oltre… - simpaol : Vedo grandi economisti e studiosi comparare i Lockdown occidentali con il modello Svedese. Se molti di questi legge… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus economisti

SardiniaPost

Due siciliani al vertice della Lega in Sicilia. Un deputato e un sindaco per provare a mettere nelle mani dei siciliani il [...] ...Condividi questo articolo:(Adnkronos) – Sono invece pochi i fattori di rischio in grado di minare l’ottimismo degli economisti per il 2021. Fra questi la diffusione di nuove varianti del coronavirus i ...