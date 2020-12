Coronavirus, è morto il padre di Paola Perego (Di domenica 27 dicembre 2020) Pietro e Paola Perego Lutto per Paola Perego. È morto all’età di 90 anni Pietro Perego, papà della conduttrice, dopo aver contratto il Coronavirus. A darne notizia questa mattina, su Twitter, è Arcobaleno Tre, agenzia del marito e agente della conduttrice, Lucio Presta. Arcobalenotre è vicina a Paola Perego per la scomparsa del suo adorato papà Pietro. ? — arcobalenotre (@ArcobalenoTre) December 27, 2020 Proprio alcune settimane fa la Perego aveva rivelato, in occasione del lancio del suo nuovo programma Il Filo Rosso, la preoccupazione per la salute dei suoi due genitori, che vivevano lontano da lei, a Milano, ed erano risultati entrambi risultati positivi al Covid-19 (“Vivo nel terrore che la situazione possa ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 27 dicembre 2020) Pietro eLutto per. Èall’età di 90 anni Pietro, papà della conduttrice, dopo aver contratto il. A darne notizia questa mattina, su Twitter, è Arcobaleno Tre, agenzia del marito e agente della conduttrice, Lucio Presta. Arcobalenotre è vicina aper la scomparsa del suo adorato papà Pietro. ? — arcobalenotre (@ArcobalenoTre) December 27, 2020 Proprio alcune settimane fa laaveva rivelato, in occasione del lancio del suo nuovo programma Il Filo Rosso, la preoccupazione per la salute dei suoi due genitori, che vivevano lontano da lei, a Milano, ed erano risultati entrambi risultati positivi al Covid-19 (“Vivo nel terrore che la situazione possa ...

