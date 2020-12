Coronavirus: dg Brescia, 'serve responsabilità per frenare teorie anti-scienza' (Di domenica 27 dicembre 2020) Milano, 27 dic. (Adnkronos) - "L'impatto drammatico che la pandemia da Covid-19 ha avuto nel nostro territorio richiede la responsabilità di tutti, un patto tra le generazioni per guardare con fiducia al futuro e che non dia spazio alle teorie anti-scientifiche". Lo dichiara il direttore generale dell'Asst Spedali Civili di Brescia, Massimo Lombardo nel giorno che segna l'inizio della campagna vaccinale e in cui la struttura ospedaliera, con l'Università degli studi di Brescia, ha deciso di dare il via la campagna di sensibilizzazione #stoCOnlascienza. "Noi operatori sanitari abbiamo una responsabilità ulteriore, tra le tante: quella di offrire una mirata ed esauriente informazione ai nostri pazienti su tutto ciò che riguarda la vaccinazione anti ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020) Milano, 27 dic. (Adnkronos) - "L'impatto drammatico che la pandemia da Covid-19 ha avuto nel nostro territorio richiede ladi tutti, un patto tra le generazioni per guardare con fiducia al futuro e che non dia spazio alle-scientifiche". Lo dichiara il direttore generale dell'Asst Spedali Civili di, Massimo Lombardo nel giorno che segna l'inizio della campagna vaccinale e in cui la struttura ospedaliera, con l'Università degli studi di, ha deciso di dare il via la campagna di sensibilizzazione #stoCOnla. "Noi operatori sanitari abbiamo unaulteriore, tra le tante: quella di offrire una mirata ed esauriente informazione ai nostri pazienti su tutto ciò che riguarda la vaccinazione...

