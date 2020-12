Coronavirus | De Luca sulla riapertura delle scuole | “Rientro nelle aule il 7 gennaio? Queste cose mi fanno impazzire”

Leggi su mediagol

(Di domenica 27 dicembre 2020) Toni aspri da parte di Vincenzo De.Il presidente della Regione Campania a margine del Vax-day all’ospedale Cotugno di Napoli, ha esternato con fermezza il suo totale disappunto in merito alla data di, fissata dal Governo Nazionale per il 7.VIDEO, tempesta Dea Che tempo che fa: “Sentenza Juventus-Napoli?da circo equestre…”Ecco quanto dichiarato dal governatore della Campania."Sento che si parla delladell’anno scolastico il 7sonoche mi. Come si fa a dire 'si apre' senza verificare il 3, il 4la situazione? In Campania non apriamo tutto il 7". De ...