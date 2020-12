Coronavirus: Coronavirus nel mondo: aggiornamento ad oggi domenica 27 dicembre (Di domenica 27 dicembre 2020) Nuove misure, nuovi rapporti e punti salienti: un aggiornamento sugli ultimi sviluppi della pandemia Covid-19 nel mondo. Il primo caso in Francia della variante “inglese” del virus Un primo caso di contaminazione da parte della variante del virus Covid-19 apparso nel Regno Unito è stato rilevato venerdì in Francia, a Tours (centro), ha annunciato il ministero della Salute. Secondo il comunicato, è un residente francese nel Regno Unito, che è asintomatico ed è stato isolato a casa sua. Un caso simile è stato segnalato in Germania e un altro in Libano nei giorni scorsi. Il Papa chiede “vaccini per tutti” Papa Francesco ha insistito venerdì nel suo tradizionale messaggio Urbi et Orbi del giorno di Natale sulla “necessità di fraternità” in questo periodo di pandemia, sostenendo con forza i vaccini “accessibili a tutti”. Oltre 1.000 militari ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 27 dicembre 2020) Nuove misure, nuovi rapporti e punti salienti: unsugli ultimi sviluppi della pandemia Covid-19 nel. Il primo caso in Francia della variante “inglese” del virus Un primo caso di contaminazione da parte della variante del virus Covid-19 apparso nel Regno Unito è stato rilevato venerdì in Francia, a Tours (centro), ha annunciato il ministero della Salute. Secondo il comunicato, è un residente francese nel Regno Unito, che è asintomatico ed è stato isolato a casa sua. Un caso simile è stato segnalato in Germania e un altro in Libano nei giorni scorsi. Il Papa chiede “vaccini per tutti” Papa Francesco ha insistito venerdì nel suo tradizionale messaggio Urbi et Orbi del giorno di Natale sulla “necessità di fraternità” in questo periodo di pandemia, sostenendo con forza i vaccini “accessibili a tutti”. Oltre 1.000 militari ...

