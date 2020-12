Coronavirus: Conte, oggi l'Italia si risveglia (Di domenica 27 dicembre 2020) Roma, 27 dic. (Adnkronos) - "oggi l'Italia si risveglia. È il #VaccineDay. Questa data ci rimarrà per sempre impressa. Partiamo dagli operatori sanitari e dalle fasce più fragili per poi estendere a tutta la popolazione la possibilità di conseguire l'immunità e sconfiggere definitivamente questo virus". Così il premier Giuseppe Conte su Twitter a proposito del Vax Day. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020) Roma, 27 dic. (Adnkronos) - "l'si. È il #VaccineDay. Questa data ci rimarrà per sempre impressa. Partiamo dagli operatori sanitari e dalle fasce più fragili per poi estendere a tutta la popolazione la possibilità di conseguire l'immunità e sconfiggere definitivamente questo virus". Così il premier Giuseppesu Twitter a proposito del Vax Day.

