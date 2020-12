Coronavirus, come si prepara una dose di vaccino Comirnaty – Il video (Di domenica 27 dicembre 2020) Una boccetta contenente il vaccino Comirnaty – il prodotto messo a punto da Pfizer – eBionTech per prevenire la malattia da Coronavirus – e una siringa. Serve solo questo per ridare speranza agli italiani, da mesi ormai alle prese con un virus che ha messo in in ginocchio tutto il Paese e che ha causato migliaia di vittime. La boccetta – come mostrano le immagini nella clip girata qualche ora fa – viene prima sbattuta energicamente e poi il suo contenuto immesso all’interno di una siringa da iniettare sul soggetto che intende vaccinarsi. In totale, in Italia, sono arrivate 9.750 dosi di vaccino Pfizer destinate al momento solo al personale sanitario e sociosanitario. Le vaccinazioni sono cominciate oggi, 27 dicembre, alle 7.20 all’ospedale Spallanzani di Roma. I primi a sottoporsi al ... Leggi su open.online (Di domenica 27 dicembre 2020) Una boccetta contenente il– il prodotto messo a punto da Pfizer – eBionTech per prevenire la malattia da– e una siringa. Serve solo questo per ridare speranza agli italiani, da mesi ormai alle prese con un virus che ha messo in in ginocchio tutto il Paese e che ha causato migliaia di vittime. La boccetta –mostrano le immagini nella clip girata qualche ora fa – viene prima sbattuta energicamente e poi il suo contenuto immesso all’interno di una siringa da iniettare sul soggetto che intende vaccinarsi. In totale, in Italia, sono arrivate 9.750 dosi diPfizer destinate al momento solo al personale sanitario e sociosanitario. Le vaccinazioni sono cominciate oggi, 27 dicembre, alle 7.20 all’ospedale Spallanzani di Roma. I primi a sottoporsi al ...

