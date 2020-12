Coronavirus, c’è il piano vaccinale: stabilite le fasce di priorità (Di domenica 27 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il V-Day è arrivato, da oggi oltre 9mila dosi sono a disposizione per essere iniettate a medici, infermieri e operatori socio sanitari in tutta Italia. La vera campagna parte domani con le 470mila fiale che saranno distribuite negli ospedali italiani per dare il via alla potenza di fuoco utile a sconfiggere il Coronavirus. Si comincia ma ora sarà importante capire quale sarà il calendario delle vaccinazioni, perchè l’obiettivo è chiaro: vaccinare tutti entro la fine del 2021. Si andrà per fasce e si comincerà col personale sanitario e con gli anziani delle Rsa. Poi sarà la volta degli over 80, per passare alla fascia d’età compresa tra i 60 e i 79 anni, con una precedenza legata alle persone che hanno delle patologie. Infine si punterà ad arrivare ai 40milioni di vaccinati entro giugno con il resto della ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 27 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il V-Day è arrivato, da oggi oltre 9mila dosi sono a disposizione per essere iniettate a medici, infermieri e operatori socio sanitari in tutta Italia. La vera campagna parte domani con le 470mila fiale che saranno distribuite negli ospedali italiani per dare il via alla potenza di fuoco utile a sconfiggere il. Si comincia ma ora sarà importante capire quale sarà il calendario delle vaccinazioni, perchè l’obiettivo è chiaro: vaccinare tutti entro la fine del 2021. Si andrà pere si comincerà col personale sanitario e con gli anziani delle Rsa. Poi sarà la volta degli over 80, per passare alla fascia d’età compresa tra i 60 e i 79 anni, con una precedenza legata alle persone che hanno delle patologie. Infine si punterà ad arrivare ai 40milioni di vaccinati entro giugno con il resto della ...

