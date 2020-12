Coronavirus: Brescia, adesione al vaccino già al 65% per sanitari Asst (Di domenica 27 dicembre 2020) Milano, 27 dic. (Adnkronos) - Asst Spedali Civili e Università degli studi di Brescia hanno scelto la giornata simbolica della partenza della vaccinazione contro il Covid19 per lanciare la campagna di sensibilizzazione #stoCOnlaSCIENZA, rivolta alla cittadinanza e agli operatori sanitari. L'biettivo "è sollecitare una convinta e massiccia adesione dei cittadini e degli operatori sanitari alla vaccinazione anti Covid19, unica vera soluzione per uscire dall'emergenza pandemica in atto, richiamandoli ad una scelta di coscienza, basata sulla conoscenza". La campagna di sensibilizzazione - identificata con hashtag #stoCOnlaSCIENZA - vivrà momenti di comunicazione attraverso la pagina Facebook, un account Instagram e un mini-sito con le informazioni, gli approfondimenti, i video tutorial con le motivazioni ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020) Milano, 27 dic. (Adnkronos) -Spedali Civili e Università degli studi dihanno scelto la giornata simbolica della partenza della vaccinazione contro il Covid19 per lanciare la campagna di sensibilizzazione #stoCOnlaSCIENZA, rivolta alla cittadinanza e agli operatori. L'biettivo "è sollecitare una convinta e massicciadei cittadini e degli operatorialla vaccinazione anti Covid19, unica vera soluzione per uscire dall'emergenza pandemica in atto, richiamandoli ad una scelta di coscienza, basata sulla conoscenza". La campagna di sensibilizzazione - identificata con hashtag #stoCOnlaSCIENZA - vivrà momenti di comunicazione attraverso la pagina Facebook, un account Instagram e un mini-sito con le informazioni, gli approfondimenti, i video tutorial con le motivazioni ...

Gli infermieri, assieme ai medici, sono i primi in tutto il Paese ad aver ricevuto il vaccino contro il Covid-19. Mangiacavalli: un dovere verso i cittadini, verso i colleghi e anche verso la scienza.

MILANO - Partita dall'ospedale Niguarda la prima automedica con le dosi di vaccino per Codogno,luogo simbolo della pandemia, dove fu diagnosticato il primo caso di coronavirus italiano. Le auto si son ...

