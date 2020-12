Coronavirus: Brescia, adesione al vaccino già al 65% per sanitari Asst (2) (Di domenica 27 dicembre 2020) (Adnkronos) - "Noi operatori sanitari abbiamo una responsabilità ulteriore, tra le tante: quella di offrire una mirata ed esauriente informazione ai nostri pazienti su tutto ciò che riguarda la vaccinazione anti Sars-CoV2. D'altronde le evidenze scientifiche sono strumenti irrinunciabili del nostro operare quotidiano", spiega il direttore generale dell'Asst Spedali Civili di Brescia, Massimo Lombardo. Per il rettore dell'Università degli studi di Brescia, Maurizio Tira, "Questa campagna basata sull'evidenza scientifica vuole richiamare l'importanza della scienza nella vita quotidiana e nella formazione delle decisioni politiche. Mai come in questo momento storico abbiamo bisogno di 'più scienza' e di 'più coscienza' e quindi della collaborazione tra mondo accademico ed ospedaliero, per rifondare quella fiducia tra ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020) (Adnkronos) - "Noi operatoriabbiamo una responsabilità ulteriore, tra le tante: quella di offrire una mirata ed esauriente informazione ai nostri pazienti su tutto ciò che riguarda la vaccinazione anti Sars-CoV2. D'altronde le evidenze scientifiche sono strumenti irrinunciabili del nostro operare quotidiano", spiega il direttore generale dell'Spedali Civili di, Massimo Lombardo. Per il rettore dell'Università degli studi di, Maurizio Tira, "Questa campagna basata sull'evidenza scientifica vuole richiamare l'importanza della scienza nella vita quotidiana e nella formazione delle decisioni politiche. Mai come in questo momento storico abbiamo bisogno di 'più scienza' e di 'più coscienza' e quindi della collaborazione tra mondo accademico ed ospedaliero, per rifondare quella fiducia tra ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Brescia Coronavirus: a Brescia 807 casi e 4 decessi in tre giorni, i nuovi contagi Comune per Comune BresciaToday V-Day, Fnopi: infermieri sempre in prima linea

Gli infermieri, assieme ai medici, sono i primi in tutto il Paese ad aver ricevuto il vaccino contro il Covid-19. Mangiacavalli: un dovere verso i cittadini, verso i colleghi e anche verso la scienza.

Milano: automedica con i vaccini dal Niguarda a Codogno, dove fu accertato il primo caso di Covid

MILANO - Partita dall'ospedale Niguarda la prima automedica con le dosi di vaccino per Codogno,luogo simbolo della pandemia, dove fu diagnosticato il primo caso di coronavirus italiano. Le auto si son ...

