Coronavirus: Bergamo, i primi 50 vaccinati nella città-simbolo della pandemia (Di domenica 27 dicembre 2020) Milano, 27 dic. (Adnkronos) - Il primo ad essere vaccinato al Papa Giovanni XXIII di Bergamo è stato Guido Marinoni, presidente dell'Ordine dei medici della provincia di Bergamo. Poi è stato il turno degli altri rappresentanti delle professioni sanitarie: il presidente dell'Ordine degli infermieri, Gianluca Solitro, Guido Muzzi, presidente dell'Ordine Tsrm-Pstrp della provincia di Bergamo (Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione) e tecnico di Radiologia al Papa Giovanni. A seguire è stato il turno di Luigi Greco pediatra bergamasco e membro del Cts regionale. E' stata poi la volta degli operatori della struttura simbolo della lotta al ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020) Milano, 27 dic. (Adnkronos) - Il primo ad essere vaccinato al Papa Giovanni XXIII diè stato Guido Marinoni, presidente dell'Ordine dei mediciprovincia di. Poi è stato il turno degli altri rappresentanti delle professioni sanitarie: il presidente dell'Ordine degli infermieri, Gianluca Solitro, Guido Muzzi, presidente dell'Ordine Tsrm-Pstrpprovincia di(Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia e delle professioni sanitarie tecniche,riabilitazione eprevenzione) e tecnico di Radiologia al Papa Giovanni. A seguire è stato il turno di Luigi Greco pediatra bergamasco e membro del Cts regionale. E' stata poi la volta degli operatoristrutturalotta al ...

tuttoatalanta : Il Bollettino di Bergamo al 27/12: +17 casi in un giorno - mattinodipadova : “Il Veneto non è come Bergamo, vorrei ricordare, grazie al lavoro ciclopico dei nostri uomini e donne prendiamo in… - tribuna_treviso : “Il Veneto non è come Bergamo, vorrei ricordare, grazie al lavoro ciclopico dei nostri uomini e donne prendiamo in… - corrierebergamo : Coronavirus a Bergamo, arrivate le prime cento dosi di vaccino al Papa Giovanni e ad Alzano - corrierebergamo : Coronavirus a Bergamo: «Il vaccino è più importante dello sbarco sulla Luna» -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Bergamo Coronavirus a Bergamo, arrivate le prime cento dosi di vaccino al Papa Giovanni e ad Alzano Corriere Bergamo - Corriere della Sera Coronavirus: Bergamo, i primi 50 vaccinati nella città-simbolo della pandemia

Milano, 27 dic. (Adnkronos) - Il primo ad essere vaccinato al Papa Giovanni XXIII di Bergamo è stato Guido Marinoni, presidente dell'Ordine dei medici della provincia di Bergamo. Poi è stato il turno ...

Covid: all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo prime 50 vaccinazioni

Milano, 27 dic 17:14 - (Agenzia Nova) - All'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, simbolo della lotta al Covid in ... ruolo cruciale che il vaccino ha nella lotta alla pandemia da Covid-19. "Anche ...

Milano, 27 dic. (Adnkronos) - Il primo ad essere vaccinato al Papa Giovanni XXIII di Bergamo è stato Guido Marinoni, presidente dell'Ordine dei medici della provincia di Bergamo. Poi è stato il turno ...Milano, 27 dic 17:14 - (Agenzia Nova) - All'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, simbolo della lotta al Covid in ... ruolo cruciale che il vaccino ha nella lotta alla pandemia da Covid-19. "Anche ...