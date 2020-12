Coronavirus | Albanese Sicindustria | ‘oggi è l’inizio della risalita’

Leggi su ildenaro

(Di domenica 27 dicembre 2020) Palermo, 27 dic. (Adnkronos) – “Oggi non si scrive la parola fine, ma è senz’altrorisalita”. Alessandro, vicepresidente vicario disaluta così il V-Day, il giorno in cui comincia anche in Sicilia la somministrazione delle prime dosi di vaccino anti-Covid. “Da dieci mesi facciamo i conti con una pandemia che ha messo al tappeto la nostra struttura economica e sociale. Siamo allo stremo e, pur nella consapevolezza che il percorso è ancora lungo e che ci vorranno mesi affinché la campagna vaccinale possa garantire la cosiddetta immunità di gregge, sappiamo che oggi si sta scrivendo una pagina di fondamentale importanza per tutti”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.