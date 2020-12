Coronavirus | 8 913 nuovi casi in 24 ore

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 27 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sono 8.913 idiin Italia (ieri 10.407), secondo i dati del Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità, a fronte di 59.879 tamponi effettuati (ieri 81.285), su un totale di 26.046.137 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati 298 i decessi, per un totale di 71.925 vittime. Con quelli di oggi diventano 2.047.696 itotali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 581.760 (+819), 555.609 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 23.571 (+259), di cui 2.580 (0) in terapia intensiva.I dimessi/guariti sono 1.394.011, con un incremento di 7.813 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero diè il Veneto (3.337), seguita da Emilia Romagna (1.283), Lazio ...