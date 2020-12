Coronavirus | 8 913 casi con 60mila test | il tasso di positività sfiora il 15% 305 morti Risalgono i ricoveri

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 dicembre 2020) Sono 8.913 i nuovidiaccertati nelle ultime 24 ore, in ulteriore calo rispetto ai 10mila di ieri. Allo stesso tempo, però, si riducono i tamponi: ne sono stati effettuati poco meno di, con undiche di conseguenza arriva are il 15% (in ulteriore aumento se confrontato con il 12,8% di ieri). Numeri che risentono sia del consueto effetto weekend sulla capacità diing, sia del periodo di festività. Le vittime, stando al bollettino del ministero della Salute, oggi sono 305. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, per la prima volta da diversi giorni tornano a salire i: sono 267 in più le persone curate nei reparti di area medica – il totale passa a quota 23.571 – mentre sono due in ...