Coronavirus | 18 nuovi casi in provincia

MediasetTgcom24 : CORONAVIRUS: 19.037 nuovi contagi (mille più di ieri) e altre 459 le vittime - MediasetTgcom24 : CORONAVIRUS 10.872 nuovi contagi (con 87mila tamponi) e altri 415 morti - Corriere : L’Olanda ha deciso di bloccare i voli passeggeri in arrivo dalla Gran Bretagna, dove il governo ha varato una nuovi… - cronacaeugubina : Coronavirus. Oggi a Gubbio nessun nuovo positivo: in Umbria 36 nuovi positivi con 885 tamponi - ABurceri : RT @ag_notizie: Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 45 i nuovi positivi e 3 ricoverati: nessuna vittima -

Una donna di 78 anni, Mauricette, ha ricevuto la prima dose di vaccino contro il covid-19 questa mattina in Francia, a Sevran, alla periferia di Parigi. In Spagna la prima è stata Araceli Rosario Hida ...I rischi per la salute, le paventate modifiche al nostro codice genetico, l’efficacia: sono tante le bufale sui vaccini, puntualmente elencate e ...