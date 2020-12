Controlli in zona rossa a Udine Fermato ragazzo senza patente mentre faceva le consegne a domicilio

(Di domenica 27 dicembre 2020) Nel pomeriggio di domenica 27 dicembre, durante i consuetisul rispetto della normativa Covid-19 vigente, il personale della Polizia Locale dihanelladella Stazione ferroviaria un’autovettura il cui conducente, impegnato indi cibo aper conto di un’attività di ristorazione della, risultava non aver mai conseguito ladi guida. Inoltre il mezzo era sprovvisto della copertura di responsabilità civile verso terzi. A carico dell’automobilista, un giovanese, sono state contestate sanzioni amministrative per un totale di circa 6.000 Euroilmezzo è stato sottoposto a sequestro.

Si conclude la prima quattro giorni di zona rossa decisa decisa dal Governo per il lungo fine settimana di Natale. A Cagliari gli agenti della Polizia municipale sono stati impegnati per vigilare sul ...Si chiude oggi a mezzanotte il ciclo dei quattro giorni in "zona rossa" per il periodo di Natale. Numerose le pattuglie della Polizia municipale di Cagliari impegnate dal 24 al 27 dicembre nell'arco d ...