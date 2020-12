"Conte si è accanito contro i ristoratori, come possiamo aiutarli": la Meloni scende in campo, schiaffoni al premier (Di domenica 27 dicembre 2020) In campo, al fianco dei ristoratori, fregati, massacrati e gabbati da Giuseppe Conte e da un governo che, nonostante sacrifici e cambiamenti nel nome del rispetto delle regole, li ha condannati a lunghissime chiusure. Di cui ancora non si vede la fine. In campo scende Giorgia Meloni, che lancia un'iniziativa a loro favore. "Conte si è accanito sui ristoratori: prima ha imposto regole assurde, poi la chiusura serale e le pesanti restrizioni per le festività natalizie", premette la leader di Fratelli d'Italia. Dunque, l'appello: "Aiutiamo i nostri ristoratori. Se hai la possibilità, in questi giorni festivi, fai almeno un'ordinazione da asporto o a domicilio", conclude Giorgia Meloni. Un piccolo gesto ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020) In, al fianco dei, fregati, massacrati e gabbati da Giuseppee da un governo che, nonostante sacrifici e cambiamenti nel nome del rispetto delle regole, li ha condannati a lunghissime chiusure. Di cui ancora non si vede la fine. InGiorgia, che lancia un'iniziativa a loro favore. "si èsui: prima ha imposto regole assurde, poi la chiusura serale e le pesanti restrizioni per le festività natalizie", premette la leader di Fratelli d'Italia. Dunque, l'appello: "Aiutiamo i nostri. Se hai la possibilità, in questi giorni festivi, fai almeno un'ordinazione da asporto o a domicilio", conclude Giorgia. Un piccolo gesto ...

"Conte si è accanito sui nostri ristoratori: prima ha imposto regole assurde, poi ha deciso la chiusura serale e infine ha decretato le ultime pesanti restrizioni per le festività ...

