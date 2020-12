Consumi Natale | drastico calo di quasi 2 miliardi di euro

(Di domenica 27 dicembre 2020) Il Covid-19 ha provocato una brusca e repentina frenata neidegli italiani. Secondo una stima del Codacons si tratta di undidi. Si tratta di un “record”, come lo definisce il Codacons. “Complessivamente si è fermata a quota 8, con un esborso a famiglia che passa dai 386del 2019 ai circa 308del 2020”. A influire sulla brusca frenata è la percentuale di italiani che hanno deciso di non fare regali di: circa il 28%. Anche per quanto riguarda ialimentari, emerge un’altra tendenza.otto italiani su dieci (78%) trovano a tavola gli avanzi di cenoni e pranzi diche vengono ...

L'assessore ai Servizi sociali Paola Andreoni spiega: "Il fondo messo a disposizione non è stato del tutto consumato e per questo potremmo ... era quella di rendere disponibili i buoni prima di Natale ...