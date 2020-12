Congedo Covid 2020: come si ottiene, giorni e come funziona (Di domenica 27 dicembre 2020) Il Congedo Covid ha avuto, in questi mesi, un’evoluzione mirata alla maggior tutela possibile nei confronti dei cittadini aventi diritto a tale agevolazione. Infatti, il decreto Cura Italia dello scorso marzo aveva previsto 15 giorni di Congedo straordinario pagato al 50% per i genitori lavoratori dipendenti, parasubordinati e autonomi per potersi occupare dei figli, nel lasso di tempo di sospensione delle attività a scuola. In seguito, il decreto Rilancio ha raddoppiato tale periodo, portandolo a 30 giorni, con proroga fino al 31 agosto 2020. La conversione del decreto Rilancio ha però introdotto un’altra rilevante novità: infatti, il Congedo Covid può ora essere sfruttato non soltanto su base giornaliera, ma anche oraria. Ecco di seguito i ... Leggi su termometropolitico (Di domenica 27 dicembre 2020) Ilha avuto, in questi mesi, un’evoluzione mirata alla maggior tutela possibile nei confronti dei cittadini aventi diritto a tale agevolazione. Infatti, il decreto Cura Italia dello scorso marzo aveva previsto 15distraordinario pagato al 50% per i genitori lavoratori dipendenti, parasubordinati e autonomi per potersi occupare dei figli, nel lasso di tempo di sospensione delle attività a scuola. In seguito, il decreto Rilancio ha raddoppiato tale periodo, portandolo a 30, con proroga fino al 31 agosto. La conversione del decreto Rilancio ha però introdotto un’altra rilevante novità: infatti, ilpuò ora essere sfruttato non soltanto su base giornaliera, ma anche oraria. Ecco di seguito i ...

nonsononessun17 : Ho scoperto l’Armagnac grazie alle mie precedenti collaboratrici, in occasione del mio congedo. Grazie, penso che… - NOTONLYMARSHALL : Covid-19: carabiniere in congedo muore a 56 anni - - congedo_donato : RT @FilcaCisl: Fondo Sanedil, donata ambulanza alla croce Rossa Italiana. Presidente Redaelli e vicepresidente Macale: 'Un piccolo gesto di… - Avvenire_Nei : Congedo Covid Via libera alle domande - AcliCagliari : RT @patronatoacliIT: #siamoviciniate Con la ripresa della #scuola in emergenza #Covid19,i genitori lavoratori dipendenti hanno diritto a co… -