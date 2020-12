Concert-One, un Live Online apre il Nuovo Anno nel segno della Musica, in attesa di tornare dal vivo (Di domenica 27 dicembre 2020) Venerdì 1 gennaio 2021 alle ore 17.15, sarà trasmesso in streaming sul canale YouTube e sulle pagine social del Quid, l’evento «Concert-One, Live Online per Vendicare i Giorni Tristi», girato nei locali di Via Assisi 117, laddove il pizzaiolo e creativo Daniele Frontoni ha dato inizio alla sua personale Protesta Silenziosa, nata a seguito delle chiusure per emergenza Covid, di spazi dedicati alla ristorazione e cultura. Una protesta partita da Pizzeria Frontoni, che proseguirà sui canali del Quid e che, con l’arrivo del Nuovo Anno, cesserà il suo silenzio per dar voce agli artisti protagonisti della scena Musicale indipendente. Frontoni condurrà il Concerto insieme alla giovane attrice Agnese Lorenzini, amato volto della fiction Un ... Leggi su romadailynews (Di domenica 27 dicembre 2020) Venerdì 1 gennaio 2021 alle ore 17.15, sarà trasmesso in streaming sul canale YouTube e sulle pagine social del Quid, l’evento «-One,per Vendicare i Giorni Tristi», girato nei locali di Via Assisi 117, laddove il pizzaiolo e creativo Daniele Frontoni ha dato inizio alla sua personale Protesta Silenziosa, nata a seguito delle chiusure per emergenza Covid, di spazi dedicati alla ristorazione e cultura. Una protesta partita da Pizzeria Frontoni, che proseguirà sui canali del Quid e che, con l’arrivo del, cesserà il suo silenzio per dar voce agli artisti protagonistiscenale indipendente. Frontoni condurrà ilo insieme alla giovane attrice Agnese Lorenzini, amato voltofiction Un ...

Si terrà in Live-Streaming, venerdì 1 gennaio 2021 dalle ore 17.15, l’evento Concert-One: un Live Online per Vendicare i Giorni Tristi. Girato proprio dove il pizzaiolo e creativo Daniele Frontoni ha ...

