Come si fa dire che si rientra a scuola il 7 gennaio se non si conosce l’andamento dei contagi dei prossimi giorni? Lettera (Di domenica 27 dicembre 2020) Libero Tassella SBC - Io credo che con i dati che stiamo registrando in questi giorni, purtroppo a scuola non si dovrebbe tornare in presenza a gennaio 2021, il ritorno il 7 in tutte le scuole di ogni ordine e grado dovrebbe essere dipendente solo dai dati della pandemia, dalla percentuale dei positivi e dall'indice Rt che ambedue sono attualmente in aumento. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 27 dicembre 2020) Libero Tassella SBC - Io credo che con i dati che stiamo registrando in questi, purtroppo anon si dovrebbe tornare in presenza a2021, il ritorno il 7 in tutte le scuole di ogni ordine e grado dovrebbe essere dipendente solo dai dati della pandemia, dalla percentuale dei positivi e dall'indice Rt che ambedue sono attualmente in aumento. L'articolo .

