Clementino è fidanzato? Il mistero delle sue relazioni

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 27 dicembre 2020)? Il rapper campano è apparso in passato all’Ischia Global Festival in dolce compagnia di Marianna Vertola, modella e conduttrice dalle forme da urlo. Come riporta Il Mattino, i due sarebbero stati visti amoreggiare nel noto locale del posto Rangio Fellone e un video social li mostra mentre si lasciano immortalare insieme dai fotografi. L’artista fino a poco tempo fa risultava ufficialmente single, ma sembra ora aver trovato l’amore. Eppure, le cose forse non stanno esattamente così: già perché, come rivelano alcuni indizi social,e Marianna si frequentano da oltre un anno. I due si sarebbero incontrati una prima volta proprio al Festival di Ischia nel 2015 (quando lei fu valletta alla manifestazione) e in diverse foto pubblicate su Instagram dalla Vertola almeno dal maggio 2016 lei e il rapper ...