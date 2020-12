Cinica Salernitana in Laguna | la capolista sbanca il Penzo

(Di domenica 27 dicembre 2020) E’ unaquella chein. Al primo assolo i granata passano con un guizzo di Anderson che servito da Casasola trafigge il portiere veneto e regala il vantaggio alla. Passano quattro minuti e la squadra di Castori raddoppia: Anderson lancia a rete Tutino che tenta il pallonetto, palla respinta dal portiere che sbatte sul palo, sulla ribattuta l’italo-brasiliano fa 2-0. Nella ripresa il Venezia prova a tornare in partita ma sotto porta gli attaccanti vengono bloccati da Belec. Al 45? è Cergoj a rimettere in partita il Venezia. Ma è troppo tardi, laha già messo il proprio sigillo alla partita. VENEZIA-1-2 VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini; Mazzocchi, Ceccaroni, Svoboda, Felicioli (31? st Crngoj); Fiordilino, ...

Lanna, che sostituirà ancora mister Corini in panchina, potrà contare sulla disponibilità di Meccariello, Mancosu, Tachtsidis e Falco. Indisponibile solo Dermaku. Si gioca domani alle 14 ...Dall'altro lato, vi era una Salernitana ordinata, cinica e maggiormente efficace, pronta a chiudersi in difesa e a ripartire sfruttando ampiezza e profondità. Così non è un caso che dopo 10 minuti i ...